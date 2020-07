MediaTek lança Dimensity 720, chipset 5G para smartphones intermediários

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Novo SoC 5G da empresa traz CPU octa-core com dois grandes núcleos Arm Cortex-A76 de 2 GHz e GPU Arm Mali G57, para fabricantes de smartphones que buscam performance e baixo consumo de energia

A MediaTek acaba de lançar o Dimensity 720, seu mais recente SoC (sistema em um chip, da sigla em inglês) 5G. O componente é destinado a equipar smartphones intermediários. A fabricante já tinha os chips Dimensity 1000 (para smartphones 5G topo de linha) e a séries Dimensity 800, também voltada a dispositivos 5G intermediários.

Desenvolvido com arquitetura de 7nm, o Dimensity 720 tem gerenciamento de energia que reconhece o tipo de rede e de conteúdo para escolher o modo de operação do modem em tempo real e prolongar a duração da bateria. O chipset também integra recursos de multimídia, conectividade e imagem.

Tem suporte a telas de 90Hz, HDR10 +, câmeras duplas de até 64MP ou 20 + 16MP. O chipset traz uma APU (Unidade de processamento de IA) integrada, despertador de voz integrado (VoW) para minimizar o consumo de energia dos assistentes de voz sempre ativos, com microfone duplo e supressão de ruído. É composto ainda por dois núcleos Arm Cortex-A76 operando a 2 GHz na CPU octa-core. Também inclui uma GPU Arm Mali G57, memória LPDDR4X rápida e armazenamento em flash universal (UFS) 2.2.

O chipset suporta as mais recentes tecnologias de conectividade, incluindo agregação de duas portadoras (2CC CA), Voice over New Radio (VoNR), 5G e 4G dual SIM e dual standby (DSDS), para fornecer aos usuários a melhor conexão possível. O chipset também suporta redes 5G sub-6GHz standalone (SA) e non-Standalone (NSA).