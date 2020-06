Mediatek ganha mercado no Brasil e na América Latina

O mercado de chips para smatphones está mais competitivo no Brasil e na América Latina. A fabricante Mediatek divulgou hoje, 9, parte do levantamento da IDC que mostra o market share dos diferentes fabricantes. A empresa comemora um salto de 11,09% de participação no primeiro trimestre de 2019, para 32,7% agora em 2020.

Com isso, a fabricante global de chipsets ocupa agora o segundo posto da liderança do setor no país, atrás apenas da Qualcomm. A empresa não quis revelar o ranking completo. Procurada, a Qualcomm também não quis comentar.

A Mediatek equipa smartphones básicos e intermediários das marcas LG, Motorola, Samsung e Xiaomi. A expansão da Mediatek pode estar relacionada ao crescimento das vendas da Xiaomi, inclusive no mercado cinza, que faz da chinesa hoje a terceira principal vendedora de aparelhos no país, atrás de Samsung e Motorola.

América Latina

Na América Latina, a Mediatek passou a Qualcomm na liderança. Ela atingiu no primeiro trimestre de 2020 quase 32% do market share do setor. No mesmo período do ano passado a organização tinha 18,34% de participação nesse mercado.

No México, o market share saltou de 18,65% no primeiro trimestre do ano passado para cerca de 30% no mesmo período de 2020. Em contrapartida, na Argentina passou de 23,29% para 44,21% e no Chile foi de 9,95% para 27,5%.(Com assessoria de imprensa)