MediaTek e Inmarsat testam IoT 5G satelital

A MediaTek anunciou hoje, 25, a ampliação dos limites das comunicações por satélite de IoT 5G, com a realização de um bem-sucedido teste em campo de transferência de dados via satélite Alphasat L-band, da Inmarsat, em órbita geoestacionária (GEO) a 35.000 quilômetros acima da linha do Equador. Os resultados do teste de campo de IoT da MediaTek e da Inmarsat contribuirão para o trabalho de padronização Rel-17, para o 3rd Generation Partnership Project (3GPP) em rede não terrestre (NTN), que faz parte da iniciativa global de definição dos padrões 5G para novos casos de uso e de serviços.

A nova tecnologia NB-IoT do satélite 5G estabeleceu um link bidirecional do dispositivo NB-IoT padrão da MediaTek, habilitado pelo satélite GEO comercial, o que abre novos caminhos para uma cobertura de IoT verdadeiramente global. O teste, que teve sucesso, estabelece a base para redes híbridas de satélite e celular para permitir novos serviços 5G IoT onipresentes em uma escala global.

“A colaboração da MediaTek com a Inmarsat irá acelerar os esforços da indústria para convergir as redes de celular e satélite na era do 5G. A MediaTek é um provedor líder de conectividade e que contribuiu para a definição dos padrões 3GPP, e nosso trabalho contínuo com os satélites Inmarsat GEO ajudará a impulsionar a inovação em verticais como IoT ”, afirma Ho-Chi Hwang, gerente geral de design de sistemas de comunicação da MediaTek. (assessoria de imprensa).