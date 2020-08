Mediador mostra resultado da negociação da Oi com os bancos em 5 dias

O advogado Bruno Silva Navega, mediador judicial no processo de recuperação do Grupo Oi, protocolou hoje, 7, petição na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, propondo a concessão de prazo de cinco dias para apresentar relatório com o resultado das negociações encerradas ontem entre a operadora e “credores relevantes”, a exemplo dos principais bancos credores.

O Tele.Síntese apurou que o mediador manteve negociações especialmente com representantes do Itaú Unibanco, CEF, Banco do Brasil, Santander e China Development Bank, que apresentaram objeções ao aditamento feito pela Oi ao seu próprio ao plano de recuperação judicial. Além deles, foram intimados a participar das negociações Bradesco, Banco do Nordeste do Brasil e BNDES.



Na petição, o mediador informa que cumpriu o cronograma da mediação ajustado com o juiz titular da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Fernando Viana, responsável pela designação do advogado para a função de resolver conflitos antes da Assembleia Geral dos Credores, que irá acontecer de forma presencial no início de setembro. Adianta o mediador na petição que irá relatar todas as etapas da mediação.



Acrescenta que não serão incluídas “as informações ressalvados os casos de confidencialidade, na forma do artigo 2º, inciso VII, da Lei Federal nº 13.140/2015 e das cláusulas de confidencialidade previstas no Plano de Mediação”.

De acordo com a decisão apresentada hoje pelo juiz Viana, será apreciado o resultado da mediação antes do eventual reexame das objeções que pedem a rejeição do aditamento apresentado pela operadora.