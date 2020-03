MCTIC aprova programa que amplia atuação da RNP

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Resolução do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, publicada nesta sexta-feira, 6, aprova o Termo de Referência do Programa Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e credencia como coordenadora a RNP. Batizada de “RNP no amanhã”, esta visão de futuro consagra e amplia as diretrizes de missão da RNP, definindo uma nova fronteira de atuação por meio de propostas de valor que comporão um novo modelo de negócio.

Segundo o MCTIC, estas ofertas se traduzem em objetivos estratégicos que visam atender às necessidades e expectativas de um conjunto mais amplo de segmentos de clientes. O Sistema RNP explora tecnologias de informação e comunicação emergentes, disponibilizando uma Ciberinfraestrutura de recursos federados, seguros, de alta capacidade e desempenho, por meio de mecanismos de governança multiinstitucional, estabelecidos pelo Programa Interministerial RNP (PRO-RNP).

Pela avaliação do ministério, a economicidade relativa aos preços do mercado para os serviços de comunicações das organizações usuárias foi de 6,8 vezes. E o impacto na cadeia econômica de TIC da atuação do Sistema RNP, para cada R$1 é de R$2,04.

A oferta de serviços do Sistema RNP inclui ciberinfraestrutura (rede e centros de dados) de alto desempenho (capacidade, disponibilidade, robustez/redundância, segurança, escalabilidade, extensibilidade, integração nacional e internacional, neutralidade, economicidade, sustentabilidade financeira e atendimento integrado para atender a laboratórios, grupos de pesquisa e pesquisadores, professores, alunos e especialistas das instituições clientes. Também promove conectividade de última milha tanto nas capitais quanto em cidades do interior do país, de alta capacidade e disponibilidade.

Prevê ainda serviços inovadores em nuvem para experiências diferenciadas de comunicação e colaboração global, federados, seguros, fáceis de usar, ofertados no tempo adequado (reduzido time-tomarket), e orientados pelas necessidades dos clientes e por um roadmap tecnológico. Além de soluções e serviços profissionais (como consultoria) para o campus, sobre segurança em redes, para atender aos requisitos da e-ciência, para comunidades em redes e organizações virtuais, e para aplicação das TIC em políticas públicas de CT&l, Educação, Saúde, Cultura e Defesa.

O Sistema RNP dispõe de 800 organizações conectadas, mais de quatro milhões de usuários, 50 redes comunitárias e mais de 100 GB/s de velocidade de conexão.