Maximiliano Martinhão é o novo secretário de Radiodifusão

Maximiliano Martinhão, engenheiro, técnico de carreira da Anatel e com atuante passagem pelo setor de telecomunicações e tecnologia da informação, foi nomeado hoje, 29, para assumir o cargo de Secretário de Radiodifusão do novo Ministério das Comunicações.

“Quero trabalhar muito próximo dos radiodifusores. O ministro Fábio me orientou a promover o setor, resolver os entraves e acelerar as mudanças necessárias” Maximiliano Martinhão, novo Secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações

Atualmente, ocupava cargo de assessor especial no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Já foi secretário de Telecomunicações, secretário de Política de Informática, integrante do Conselho de Administração da Telebras e superintendente da Anatel.

