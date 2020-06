Marcos Luz assume a direção executiva da Minsait

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Vai responder diretamente ao CEO da Indra no país, Eduardo Almeida

A Minsait, uma empresa Indra, anuncia a contratação de Marcos Luz para consolidar o foco em tecnologias avançadas no Brasil. O executivo vai ocupar o cargo de diretor executivo e está ligado diretamente ao CEO da Indra no país, Eduardo Almeida.

Com a chegada, Marcus Luz será responsável por fortalecer a liderança da companhia nos processos de transformação digital, acelerando o desenvolvimento local de práticas como CRM e canais digitais, big data e analítica avançada, operações digitais, cloud e arquitetura de software de última geração. Além disso, o executivo terá como atribuição trazer novas linhas de soluções e serviços de consultoria e tecnologia digital já consolidadas em outras regiões, como a oferta de cibersegurança.

Com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de negócios digitais na América Latina, o executivo atuou anteriormente em companhias de renome no setor, como Unisys e Cisco, exercendo cargos de liderança. É formado em Engenharia Elétrica pela POLI-USP.

“Estou bastante motivado com o novo desafio e quero apoiar a Minsait a capturar o forte potencial de crescimento dos mercados de transformação digital, em um contexto acelerado de mudanças em que a tecnologia é cada vez mais um componente estratégico para nossos clientes, da robotização de processos às tecnologias que irão apoiar as companhias no processo de retomada pós-pandemia”, finaliza Luz. (assessoria de imprensa).