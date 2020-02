Lucro líquido do Grupo Telefónica despenca 57,9% em 2019

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mudança no padrão de contabilidade e provisionamento para reestruturação da companhia tiveram reflexo no resultado. Receita foi de € 48,42 bilhões em 2019, 0,6% menor que em 2018.

O grupo espanhol Telefónica, controlador da Telefônica Vivo no Brasil, divulgou hoje, 20, os resultados apurados no ano passado. A companhia registrou receitas que somaram € 48,42 bilhões em 2019, queda de 0,6%. Caso normalizada, ou seja, sem efeitos da variação do câmbio na maioria dos países onde opera, inclusive no Brasil, a receita teria crescido 3,2%.

O lucro líquido da companhia, no entanto, foi medido sem possibilidade de normalização. Assim, o resultado apresentado foi de € 1,66 bilhão, 57,9% inferior ao registrado em 2018.

Segundo a Telefónica, a queda no lucro se deveu ao provisionamento de custos com a reorganização corporativa e acréscimo de despesas em função da adoção da norma contábil IFRS 16. Os custos com reorganização são relativos à demissão de funcionários, aposentadoria precoce e provisionamento com modificações da estrutura da empresa – tudo isso custou € 2,17 bilhões.

O lucro operacional antes impostos, depreciações e amortizações (OIBDA) ficou em € 15,12 bilhões, melhora de 1,9%. As despesas financeiras, no entanto, deram um salto, passaram de € 955 em 2018, para € 1,83 agora, em função da adoção do padrão IFRS-16.

A dívida líquida normalizada do grupo caiu pelo 11º trimestre seguido, para € 37,7 bilhões (-8,1%). Mas, acrescentando-se os custos com lease, que antes da adoção do IFRS-16 não precisavam ser contados como despesa, o endividamento registra aumento, passando de € 41 bilhões para € 45,12 bilhões.

O Capex do grupo espanhol cresceu 8,2%, para € 8,78 bilhões. Nele está incluído o gasto com aquisição de espectro em diferentes países onde a companhia tem subsidiárias. Também houve aporte na expansão das redes móveis e fixas de fibra óptica, no aumento da capacidade da rede de transporte e na instalação de sistemas de virtualização, além da implantação em novas áreas dentro da empresa de tecnologias de inteligência artificial.

Em termos operacionais, o conglomerado fechou 2019 com 322,42 milhões de clientes, queda de 4,3%. Desses, 31,28 milhões no telefone fixo (-11,3%); 21,16 milhões na banda larga fixa (-4,2%); 261 milhões no móvel (-3,4%); e 8,43 milhões em TV paga (-4,9%).