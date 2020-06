Live do Tele.Síntese discute relacionamento digital dia 29/6

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Debate pretende fazer uma radiografia do atendimento das operadoras nesse momento de isolamento social

O isolamento social provocou o crescimento exponencial do relacionamento digital entre usuários e empresas de telecomunicações. Mas como tem acontecido esse modelo de comunicação? É isso que será discutido na próxima live promovida pelo Tele.Síntese, na segunda-feira, 29, da semana que vem.

O objetivo é fazer uma radiografia das ofertas digitais de atendimento e de serviços das operadoras de telecomunicações e de como forma foram assimiladas pelos consumidores durante o período de crise sanitária. A aceleração da implementação desses serviços trouxe quais ganhos para o consumidor e para a sociedade?

Para responder a esses questionamentos, foram convidados o CCO da Mob Telecom, Sayde Bayde; o presidente da TelComp (Associação Brasileiras das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas), João Moura, e o diretor Comercial da Wirelink Telecom, Vanderson Santana. Os debates se iniciam às 14h30.

PUBLICIDADE

Redes X dólar alto

Na sexta-feira seguinte, dia 3, o tema a ser debatido é a expansão das redes e câmbio sobrevalorizado. A intenção é avaliar se a valorização do dólar começa a afetar as projeções de expansão das redes de telecomunicações, e quais são as alternativas existentes. Serão abordados também os esforços e os planos de diferentes fabricantes e revendedores para criar planos de financiamentos atrativos para os operadores de telecomunicações de todos os tamanhos.

Para essa live, foram convidados o presidente do Conselho de Administração da Abrint (Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações), André Felipe Rodrigues; o diretor de Negócios da Padtec, Argemiro Oliveira Souza; o diretor Comercial da Furukawa Eletric, Celso Motizuqui e o presidente da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), Humberto Barbato. Os debates se iniciam às 14h30.

Inscrições aqui.