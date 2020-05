Licença de carro 100% digital já está disponível em São Paulo

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A partir de hoje, 8, os proprietários de veículos de São Paulo, podem imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em casa. O documento 100% digital, desenvolvido pelo Serpro para o Denatran, traz um QR Code, que pode ser consultado pelos agentes de trânsito a qualquer momento.

O CRLV pode ser impresso a partir do Portal de Serviços do Denatran ou do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Para emitir o documento eletrônico, é necessário que o proprietário esteja quite com as obrigações e débitos do veículo junto aos órgãos de trânsito.

PUBLICIDADE

A data limite para que todos os Detrans do país disponibilizassem a opção de impressão do CRLV aos proprietários de veículos é 30 de junho de 2020, de acordo com a Deliberação nº 180/2019 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). “Devido a resposta que os estados precisam dar à situação causada pelo Covid-19, o Serpro antecipou a integração com os sistemas dos Detrans para que seja possível oferecer essa opção ao cidadão”, disse o gestor da CDT no Serpro, Isidro Santos.

Segundo o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), os estados que também já utilizam o recurso são: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins e Distrito Federal. (Com assessoria de imprensa)