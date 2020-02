LG cancela participação no MWC 2020 em função do surto de coronavírus

Click to print (Opens in new window)

Empresa diz que a restrição de viagens evitará expor centenas de funcionários a um risco desnecessário. GSMA lembra que está tomando medidas para aumentar a segurança dos participantes em linha com as recomendações da OMS

A LG anunciou nesta terça-feira, 4, que não vai mais participar do Mobile World Congress 2020, maior feira de tecnologia e debates sobre telecomunicações do mundo, que acontece entre 24 e 27 deste mês em Barcelona, na Espanha.

Conforme comunicado, a fabricante de smartphones diz que a decisão foi tomada após a classificação da epidemia pela Organização Mundial de Saúde como uma emergência global de saúde pública.

“Com a segurança dos funcionários e do público em geral em mente, a LG decidiu se abster de expor e participar do MWC 2020 deste ano. Esta decisão vai prevenir uma exposição desnecessária de centenas de funcionários da LG a viagem internacional, algo que a maioria dos especialistas em saúde aconselham”, diz a nota.

A companhia sul-coreana afirma que realizará vários eventos distintos para anunciar seus produtos móveis em 2020.

Outra fabricante que deve ficar de fora é a ZTE. Segundo o site The Verge, a empresa cancelou sua apresentação à imprensa que seria realizada no evento. De origem chinesa, a companhia estendeu as férias de funcionários que participam das comemorações do Ano Novo Chinês, a fim de que eles não viagem dentro da China. Um porta-voz falou ao site que, mesmo que autorizados a sair do país, dificilmente os executivos chegariam à tempo para participar do MWC deste ano por conta da dificuldade em obter os vistos em meio à epidemia.

GSMA: a Espanha aguarda os turistas

A GSMA, entidade que representa as operadoras móveis no mundo e que organiza a feira, soltou nova declaração ressaltando que até o momento o impacto sobre a realização do evento é mínimo. Reitera que está seguindo todas as providências aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde para garantir as condições sanitárias de realização do evento sem expor os participantes a riscos.

A entidade dá a entender que vai restringir pessoas vindas de países onde há restrição de embarque para outros países e que não respeitarem o tempo de “auto-quarentena” na Espanha. Além disso, assegurará a distribuição de máscaras – além de medidas de higiene e desinfecção de ambientes relatados em comunicado da última semana.

“A Espanha, a cidade de Barcelona e a GSMA aguardam a todos no MWC 2020. O Show será inspirador”, afirma a nota.

Relatório da OMS

Conforme o mais recente relatório da OMS, foram confirmados 3241 novos casos do novo coronavírus 2019-nCov nas últimas 24 horas. No mundo, foram identificados 20630 casos, dos quais 20471 estão na China, onde houve 425 mortes. Fora da China há 159 casos confirmados, dos quais 6 foram registrados nas últimas 24h, em 23 países, e uma morte. Entre os países com casos identificados fora da Ásia estão Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Suécia, Finlândia e Espanha (onde um turista alemão testou positivo para a doença, foi posto em quarentena e passa bem).