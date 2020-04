Lenovo doa equipamentos para hospitais

Click to print (Opens in new window)

Em combate à COVID-19, a companhia realiza doação de mais de US$ 12 milhões em equipamentos no mundo

A Lenovo, multinacional chinesa de tecnologia, doou cerca de R$ 265 mil em equipamentos de tecnologia para hospitais e organizações de saúde no Brasil para auxiliar no combate à COVID-19. Foram doados aproximadamente 70 dispositivos entre desktops e notebooks.

Entre as instituições beneficiadas estão o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências do Estado de São Paulo (GRAU) e o Hospital de M’Boi Mirim, localizado na zona sul de São Paulo.

Segundo a empresa, mais de US$ 12 milhões em equipamentos foram distribuídos no mundo como parte da iniciativa. Os recursos foram destinados a hospitais que tratam de pacientes infectados pelo novo coronavírus e contam com pesquisadores que estudam o vírus.

“O atual momento exige um pacto nacional de união no combate à pandemia. Por isso, disponibilizamos nossa tecnologia para que as instituições de saúde possam ter mais agilidade nos processamentos de avaliações e diagnósticos”, afirma Ricardo Bloj, presidente da Lenovo Brasil. (Com assessoria de imprensa)