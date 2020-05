Leilão da 5G só pode ocorrer em 2021, defende dirigente da Mob Telecom

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Para Francisco Pinheiro Neto, presidente do conselho da Mob Telecom, além da situação cambial, que encareceu 35% as redes de 5G, faltam muitas definições nas regras do leilão para que ele possa ser realizado este ano.

As operadoras regionais de banda larga se profissionalizaram, têm acesso a recursos de fundos e de títulos privados e estão prontas para ingressar no leilão da 5G da Anatel. Mas esse leilão não pode ocorrer este ano, se se quiser efetivamente aumentar a competição no mercado de telefonia móvel.

Essa avaliação é de Francisco Pinheiro Neto, CEO do Conselho da Mob Telecom. ” O dólar está 35% mais caro e os equipamentos da 5G são todos importados, o que aumentaria desnecessariamente os investimentos na rede. Além disso, há ainda muito a ser resolvido no edital”, afirmou o executivo, em LIVE promovida hoje pelo Tele.Síntese, na série sobre a 5G. Ele defende o adiamento da licitação para o próximo ano.

PUBLICIDADE

Para Pinheiro, o interesse dos ISPs nessa nova tecnologia é real e não pode ser comparado com o que ocorreu na licitação promovida pela Anatel em 2015, na qual, embora tenha atraído várias pequenos operadores, os investimentos não se concretizados e a agência está retomando as frequências. Essa foi uma das preocupações apontadas pelo presidente da agência, Leonardo de Morais, na LIVE promovida na semana passada.

” São os pequenos operadores que levam a banda larga para o interior do país. E vamos fazer o mesmo com a tecnologia 5G. As grandes operadoras concentram-se apenas nos 324 municípios brasileiros que têm mais de 100 mil habitantes. Nós vamos para os outros cinco mil”, afirmou Pinheiro Neto.

Em sua avaliação, a regionalização de uma faixa do espectro de 5G é fundamental para assegurar a presença desses investidores. Mas ele salienta que não basta assegurar a participação, mas é necessário também que sejam criadas as condições para as prestadoras de pequeno porte (PPPs) participarem da licitação e passarem a investir em banda larga móvel.