Leilão da 5G poderá ter novas metas de cobertura

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O presidente da Anatel, Leonardo de Morais, em Live promovida hoje, 8, pelo Tele.Síntese, disse que ainda é cedo para avaliar todos os impactos econômicos da pandemia do coronavírus sobre as empresas de telecomunicações e a cadeia de produção para saber com mais segurança o momento ideal para o lançamento do edital de frequências da 5G, que estava prometido para o final deste ano, início do próximo.

Embora Morais tenha ressaltado que ainda estão sendo analisadas em detalhes as centenas de contribuições enviadas à consulta pública sobre as regras do leilão, encerrada em abril, ele disse ter ficado sensibilizado com algumas sugestões para que fossem incorporadas também metas de cobertura com a própria tecnologia 5G, que não estavam previstas na proposta original.

“Por que não ter metas de 5G?”, indagou, assinalando que na venda de espectro para a telefonia celular, para o ingresso da quarta geração ( 4G) no país, havia metas para as operadoras que comprassem o espectro levar a tecnologia 4G para os grandes centros urbanos.

PUBLICIDADE

Na proposta para esse leilão da 5G, a Anatel estabeleceu metas apenas para construção de redes de fibra óptica estaduais (os bakchauls) e ampliação da cobertura da tecnologia 4G. Mas isso poderá mudar.

Custo de Oportunidade

O presidente da Anatel assinalou ainda que a só poderá vender espectro levando em consideração o custo de oportunidade dessas frequências. Com isso, quis dizer que, se houver menos exigências para as metas de cobertura, conforme pleitearam algumas empresas, o preço a ser pago será maior. ” E não queremos um leilão arrecadatório”, assinalou.