Leilão 5G: Brisanet apoia modelo da Anatel, mas quer mais tempo para metas

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Brisanet, maior operador regional do país, demonstrou que apoia fortemente o modelo de licenças regionais para as frequências de 5G proposto pela Anatel em sua consulta pública sobre o leilão. Para a empresa, a reserva de 60 MHz da frequência de 3,5 GHz exclusivamente para os operadores de pequeno porte, com licenças fatiadas em sete áreas do país, irá acelerar a interiorização da nova tecnologia.

A empresa pede, contudo, que seja modificada a cláusula do edital que estabelece que somente empresas com licença de SMP (ou de telefonia móvel celular) possam participar da disputa. Para a companhia, deve-se estender a permissão para operadoras com qualquer licença de serviços de telecomunicações, principalmente de SCM (banda larga fixa), até porque a nova tecnologia permite também que seja ofertado o serviço conhecido como FWA (fixed Wireless Acess), ou acesso fixo sem fio.

Embora considere também acertada a proposta da agência, de estabelecer que 90% dos gastos com a frequência devem ser convertidos em investimentos em metas de cobertura, a Brisanet alega que a pandemia do coronavírus tem provocado inadimplências de até 50% entre os ISPs e estima que serão necessários 12 meses para que as empresas possam recuperar o faturamento anterior à crise. Por isso, pede à Anatel que também sejam prorrogados, em um ano, os prazos para o atingimento das metas de cobertura. Na consulta pública, os prazos finais para os ISPs atenderem às metas (atendimento a cidades menores com tecnologia 4G, entre outros) são 2023 e 2025. A operadora propõe o adiamento para 2024 e 2026.