Lei mineira isenta aluguel de poste para ISP na pandemia

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Os provedores de internet de Minas Gerais poderão ter suspenso o pagamento de aluguel de postes enquanto durar o estado de calamidade no país, em decorrência da pandemia do coronavírus. É o que prevê o projeto de lei 1.777/2020, aprovado pela Assembleia Legislativa do estado e que foi sancionado pelo governador Romeu Zema. O projeto trata de medidas a serem adotadas pera o enfrentamento do COVID-19.

A inclusão da suspensão temporária de cobranças relativas à utilização de postes e demais equipamentos dos estados para os ISPs mineiros foi uma reivindicação do presidente e do vice-presidente da Abramulti, Robson Lima e Jony Cruz (foto), respectivamente. Eles entendem que é uma vitória muito grande para o setor e disseram que vão trabalhar para que a ideia sirva de exemplo para repetir o feito em outros estados brasileiros.

A Lei regulamenta ações na área da saúde, medidas administrativas, ações de suporte à atividade econômica, proteção aos consumidores e a grupos sociais mais vulneráveis. O projeto estabelece, ainda, procedimentos, diretrizes e obrigações a serem observadas pelo Estado e pela sociedade durante a vigência do estado de calamidade pública. No caso dos postes, o objetivo da matéria é reduzir as perdas econômico-financeiras sofridas pelos empreendedores com a pandemia.

Lima disse que o esforço agora será pela oficialização da medida pelo governo do estado. Leia aqui a íntegra do projeto.