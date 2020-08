Kryptus anuncia diretor para novos mercados

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A brasileira Kryptus, empresa especializada em criptografia e segurança da informação, acaba de anunciar o engenheiro de computação Thierry Martin como seu novo diretor para EMEA, região que compreende Europa, Oriente Médio e África. A contratação faz parte do plano de expansão e desenvolvimento de novos mercados da companhia.

Com experiência em cibersegurança, telecomunicações e ciência da computação, entre outros segmentos, Martin viveu e atuou em empresas na Suíça, seu país de origem, além de Espanha, Reino Unido e Brasil, tendo trabalhado extensivamente com os Estados Unidos e Ásia.

Como diretor para EMEA, Martin terá como meta desenvolver novos negócios, prospectar clientes e explorar possibilidades, além de comandar a operação da nova unidade da empresa na Suíça, que passa a oferecer suporte técnico e comercial na macro-região.

O executivo trabalhou em empresas como Nagra, Kudelski Security, Selectron-Systems AG e Mouvent AG e foi membro do conselho de administração da Kryptus entre abril de 2016 e maio de 2017.(Com assessoria de imprensa)

