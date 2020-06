Kassab apoia novo ministro das Comunicações e acha que 5G tem que avançar

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Gilberto Kassab, presidente do PSD e ex-ministro de MCTIC, apoia a escolha de Fábio Faria, mesmo não sendo uma indicação partidária.

O ex-ministro da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e presidente do PSD, disse ao Tele.Síntese que, embora a escolha de Fábio Faria para o Ministério das Comunicações não tenha sido uma indicação do partido, mas uma decisão pessoal do presidente Jair Bolsonaro, irá apoiar o novo ministro.

” A indicação não passou pelo partido, mas o Fábio é muito inteligente e capaz, e coloco-me à disposição no que puder ajudá-lo”, afirmou Kassab.

Com a ressalva de que não acompanha mais o dia a dia do setor, Kassab afirmou que o país não pode abrir mão de implementar rapidamente a 5G , mesmo com a adoção de salvaguardas.

“A 5G tem uma importância vital para o país, e ela precisa avançar”, disse.

Kassab foi ministro de C&T e Comunicações nos anos de 2016/18 quando concretizou a bem-sucedida migração da TV analógica para a digital e a liberação da frequência de 700 MHz para a implementação da 4G no país.