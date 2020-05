Justiça isenta associados da NEO de pagar o FUST

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O juiz Ed Lyra Leal, da 9ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, concedeu ontem, 15, liminar à Associação NEO para que as suas mais de 15o empresas de telecomunicações afiliadas deixem de recolher 1% de seu faturamento para o Fundo de Universalização das Telecomunicações (FUST).

Para o magistrado, “diante dos dados de inexecução dos gastos com a inabilidade legal específica a que deveria ser destinado o FUST, bem como a desvinculação o imprópria pela União dos recursos, desenha-se um quadro de ausência da inabilidade justificadora do fundo, e conseqüentemente da cobrança da contribuição para o fundo”.

PUBLICIDADE

A Associação NEO havia entrado com mandato de segurança para o não recolhimento do FUST e do Funttel (Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações), mas, no caso do Funttel, Leal entendeu que o fundo, mesmo sem aplicar a integralidade dos recursos, é utilizado para a finalidade ao qual foi criada.

Já no caso do FUST, Leal chega a reproduzir em sua decisão partes das auditorias promovidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que comprovam o desvio de recursos para outras finalidades, que a de universalizar os serviços de telecomunicações.

” O Tribunal, ao analisar a equivalência entre os valores arrecadados a título do FUST e do Funttel e os valores aplicados nas finalidades estabelecidas em lei, no período de 2001 a 2016, conclui que, quanto ao FUST, do total de 17 bilhões arrecadados, somente 0,002% (R$ 341 mil) do fundo, em 2009, foi aplicado

para a finalidade legal, sendo que mais de R$ 2 bilhões de recursos do FUST foram desvinculados pelo mecanismo da DRU (desvinculação o de receitas da Unia o). A isto se somam aproximadamente 15,2 bilhões que foram desvinculados por meio de autorizações previstas em medidas provisórias para utilização pelo governo em ações não relacionadas à universalização das telecomunicações. Por fim, dos gastos identificados do Fundo, pouco mais de R$ 1,5 milhão foi gasto pela Anatel, em 2010, para pagamento de pessoal”, assinala o magistrado em sua sentença.

A Anatel, que recolhe os recursos das operadoras para o FUST, poderá recorrer da decisão.

Leia aqui a íntegra da sentença:

FUST-NEOTV-Sentenca