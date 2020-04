Justiça concede liminar para adiamento de ISS paulista

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo e a 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo concederam liminares a contribuintes para o adiamento do pagamento do ISS – imposto municipal – por 90 dias, informa o escritório De Luca, Derenusson, Schuttoff e Azevedo Advogados (DDSA).

Conforme a liminar da 15ª Vara, o adiamento do ISS paulista por 90 dias se justifica pelo fato de o contribuinte não estar exercendo normalmente a sua atividade. “(…) Verifica-se que a atividade preponderante da impetrante foi impactada diretamente pelos Decretos do Estado e do Município de São Paulo, estando impedida de exercer sua atividade preponderante, o que culmina na queda de receita e compromete os pagamentos dos salários e dos tributos”, disse o juiz em sua decisão.

Na decisão, o juiz admite que o “periculum in mora também está configurado, em razão da iminência do término do prazo para recolhimento do ISS, associado ao fato de que ainda está em vigor o estado de calamidade pública, o qual determinou a suspensão de diversas atividades econômicas”

Conforme o escritório, na mesma linha, a 8ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo concedeu liminar para postergar o recolhimento dos tributos municipais, bem como de parcelamentos.