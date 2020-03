Justiça autoriza Oi a convocar credores para votar mudança no plano de RJ

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro do Tribunal de Justiça, onde corre o processo de recuperação judicial da Oi, autorizou a companhia a realizar uma assembleia de credores para rever o plano de recuperação. Mas condicionou a convocação à apresentação prévia para a corte da alteração que a companhia quer fazer em sua estratégia de turnaround.

A decisão foi emitida na sexta-feira, 6, e comunicada pela Oi no final do mesmo dia. Conforme fato relevante publicado pela companhia, o juízo da recuperação judicial deu 180 dias para que a proposta de aditamento seja apresentada ao tribunal.

Apenas depois que esta proposta for registrada nos autos, o administrador judicial da tele, o escritório de advocacia Arnoldo Wald, poderá convocar e realizar a assembleia geral de credores. Terá para isso, até 60 dias após a apresentação.

A expectativa no mercado é de que a tele acrescente a possibilidade de vender sua unidade móvel ao plano. No comunicado, a Oi não detalha o motivo da proposta de convocação de credores para deliberação de mudança no plano de RJ.

Diz, no entanto, que “a proposta de aditamento do mesmo terá o objetivo de dar maior flexibilidade ao PRJ, com a criação de uma estrutura societária e operacional mais eficiente, visando à maximização do valor da Companhia em benefício de todos os seus stakeholders”. O fato relevante é assinado pela diretora de finanças da companhia, Camille Faria.