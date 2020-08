Juíza confirma assembleia dos credores da Oi no dia 8 de setembro

A magistrada Fabelisa Gomes Leal determinou que o edital de convocação do evento traga as orientações apresentadas pelo administrador judicial, o que inclui os protocolos de combate à pandemia por se tratar de um encontro presidencial com potencial de reunir pelo menos 3.000 participantes

A Assembleia Geral dos Credores da Oi (AGC) será realizada de forma presencial no dia 8 de setembro no Centro de Convenções Sulamérica, na cidade do Rio de Janeiro, conforme determinou hoje, 12, a juíza auxiliar da 7ª Vara Empresarial da Justiça Estadual, Fabelisa Gomes Leal.

A data, que já havia sido antecipada pelo Tele.Síntese, foi confirmada com base em petição apresentada pelo Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, administrador judicial no processo. Na decisão, a magistrada registra que os credores aptos a votar vão “deliberar quanto à aprovação, rejeição ou modificação do Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo Grupo Oi”.

O evento deverá começar às 11h do dia 8 em primeira convocação. Antes, haverá cadastramento dos credores ou representantes habilitados, entre 08h30 e 10h30. Se não houver quórum, uma nova convocação será realizada no dia 14 de setembro. O local tem capacidade de reunir 3.000 participantes.

PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a decisão, a juíza determina que o edital de convocação da AGC deve conter todas orientações trazidas pelo administrador judicial. Na petição, o escritório recomendou que devem ser seguidos todos os protocolos e garantias previstas em medidas das autoridades locais quanto à pandemia de covid-19.

Entre eles, a aferição de temperatura na entrada do evento; uso de máscaras obrigatório nas dependências do evento; distribuição de máscaras; uso de máscaras + face shield para os atendentes que terão contato com o público; distanciamento de 1,5 metro em todas as áreas do evento; disponibilização de pontos de álcool em gel no local; limpeza e desinfecção dos locais de trabalho, equipamentos e áreas comuns, antes, durante e após o funcionamento do evento.