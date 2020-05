Jornalismo especializado prorroga campanha de apoio até 31 de julho

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A campanha #apoieojornalismoespecializado ganhou mais um mês e só será encerrada no dia 31 de julho por conta do forte engajamento das empresas, associações e entidades setoriais. A prorrogação foi a forma encontrada pelos portais Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside para agradecer a todos que se mobilizaram para nos apoiar nesta iniciativa.

O setor de tecnologia da informação, telecomunicações e internet reconheceu – e está demonstrando – que a informação especializada merece ser preservada e crescer juntamente com as organizações que estão conduzindo as grandes transformações digitais da sociedade brasileira.

PUBLICIDADE

Antes mesmo de completar o seu primeiro mês, a campanha #apoieojornalismoespecializado já conta com a participação de 42 das mais importantes marcas do ecossistema digital brasileiro. São operadores de serviços de telecomunicações, desenvolvedores de aplicações, fabricantes globais de soluções, entidades de classe. Todos engajados no reconhecimento do jornalismo de qualidade.

O nosso muito obrigad@ e reconhecimento a vocês, que ‘vestiram a nossa camisa’.

ABERT, ABES, Abratel, Abrasat, Abrint, ABTA, Algar, Assespro, Associação Neo, Brasscom, Brisanet, Claro, Commscope, CPQD, Embratel Claro, Ericsson, Fitec, Futurecom 2020, Highline, Huawei, Infobip, Intel, Kryptus, Mercado Livre, mobi2buy, Mob Telecom, PadTec, Positivo Tecnologia, NIC.br, Oi, RNP, SAS, SindiTelebrasil,Sindisat, Stefanini, Surf Telecom, Sky, TelComp, TIM , Vero Internet, Vivo e WDC Networks.

Venha se juntar a esse time que escolheu apoiar o jornalismo especializado. Para participar, nos procure no email: apoieojornalismoespecializado@gmail.com

Juntos, ficaremos mais fortes. #apoieojornalismoespecializado