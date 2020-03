IX.br alcança marca de 10 Tbps de pico de tráfego Internet

Click to print (Opens in new window)

O crescimento do tráfego foi de 60% no último ano. Aumento de ISPs conectados aos PTTs e mais acesso a serviços de streaming justificam pico

Consolidado entre os maiores pontos de troca de tráfego Internet do mundo, o IX.br ultrapassou na noite desta quarta-feira, 18, a marca de 10 Tbps de pico de tráfego internet. O IX.br (Brasil Internet Exchange) é uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) que cria e promove infraestrutura necessária para a interconexão direta entre as redes que compõem a Internet no Brasil.

“O IX.br tem registrado um crescimento muito expressivo nos últimos meses. O tráfego agregado cresceu 60% de um ano para cá e segue em expansão. Registrou um aumento de 43% em seis meses, e 25% nos três últimos”, destaca Milton Kaoru Kashiwakura, Diretor de Projetos Especiais e de Desenvolvimento do NIC.br.

Na avaliação de Kashiwakura, um conjunto de fatores contribuiu para o aumento do tráfego internet. “O pico de 10Tbps eventualmente acontece num momento em que, devido à pandemia do Covid-19, mais pessoas passaram a acessar a internet para fins como trabalho remoto, estudo a distância, além da busca por entretenimento, como streaming de vídeos e jogos. Esse contexto reforça um marco importante para o IX.br, mas não deve ser visto de forma isolada, pois têm-se observado um crescimento uniforme e significativo na curva de aumento do tráfego Internet nos PTTs”, considera.

Entre as razões para isso está o número crescente de ISPs (Internet Service Providers) conectados aos PTTs do NIC.br – hoje são cerca de 2.500 participantes, incluindo ISPs, operadoras de telecomunicações, provedores de conteúdo, CDNs (Content Delivery Network), redes acadêmicas, de pesquisa, de governo e empresas.

O investimento que muitos Sistemas Autônomos (ASs, do inglês Autonomous Systems) têm feito para ampliar sua participação no IX.br também se destaca. “O PTT de São Paulo é um hub de conteúdo para a América Latina. Temos cada vez mais empresas estrangeiras e CDNs trocando tráfego no IX.br, além de muitos ASs investindo para ampliar a capacidade instalada”, afirma Kashiwakura. O PTT de São Paulo é o maior do mundo em número de redes interligadas e o terceiro maior considerando-se o tráfego de dados.

Streaming e smartTV

Outro fator responsável por impulsionar o tráfego Internet no Brasil é o aquecimento do mercado de streaming de vídeo, com um número maior de empresas atuando no setor e a ampliação da oferta de conteúdo.

“A popularização de TVs inteligentes, com conexão à Internet e resolução 4K, também contribui para o aumento do tráfego, já que são equipamentos que consomem mais banda e promovem uma melhor experiência para o consumidor, o que muitas vezes resulta em mais tempo de conexão”, complementa o diretor do NIC.br.

A pesquisa TIC Domicílios , divulgada em 2019 pelo CGI.br, aponta que 30% dos usuários de Internet no Brasil conectam-se à rede por meio do aparelho de televisão, número em crescimento desde 2014, quando essa porcentagem era de apenas 7%.