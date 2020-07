Iti libera em um dia útil FGTS e auxílio emergencial

O iti acaba de anunciar uma funcionalidade que permite o recebimento em um dia útil dos valores do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS para todas as pessoas que têm direito a receber esses benefícios na Caixa. Com isso, o saldo pode ser usado de forma mais rápida para transferências a qualquer banco ou saques no Banco24Horas.

“Uma missão central do iti é facilitar a relação com o dinheiro e simplificar a vida das pessoas. No momento delicado que vivemos, o recebimento dos recursos emergenciais no prazo mais curto possível é essencial para milhões de brasileiros. Nesse sentido, nada mais natural do que colocarmos toda a nossa expertise a favor de gerar agilidade e praticidade para as pessoas”, explica João Araújo, diretor do iti.

Além do Auxilio Emergencial de R$ 600 que já está sendo liberado para as pessoas elegíveis, a Caixa também está liberando a retirada de até R$ 1.045,00 de contas ativas (trabalho atual) e inativas (trabalhos antigos) do FGTS. O valor é disponibilizado na Poupança Digital Social – conta que a CAIXA vai abrir automaticamente para o recebimento no app Caixa Tem, mas o dinheiro só fica disponível para saque ou transferência depois de 30 dias.

PUBLICIDADE

E é neste ponto que o iti entra. Trazendo o valor do FGTS ou do Auxilio emergencial para o iti, a pessoa pode ter o dinheiro em um dia útil para usar como quiser no app: pagar boletos, sacar no Banco24Horas, recarregar seu celular, transferir pra qualquer banco, ou pagar alguém com QR Code. Tudo isso sem a cobrança de qualquer taxa.

O processo para trazer o dinheiro para o iti é bastante simples:

– O cliente deve abrir o iti e tocar em colocar dinheiro;

– Digitar o valor que deseja resgatar;

– Tocar em criar boleto;

– Copiar o código e pagar no app CAIXA Tem.

– O dinheiro cai em 1 dia útil e ficará disponível no saldo iti.

(assessoria de imprensa)