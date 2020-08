Itaú Unibanco lança programa de financiamento de iPhones

Clientes com cartões do banco poderão fazer upgrade para um novo modelo de iPhone a cada 21 meses

O Itaú Unibanco lançou um produto para financiamento de iPhones. Batizado “iPhone pra Sempre”, o cliente vai poder trocar de iPhone por um modelo mais novo em intervalos regulares, mediante pagamento de parcelas mensais. O programa é válido apenas para clientes que tenham cartões do Itaú. O modelo de iPhone a ser comprado deverá ser escolhido por meio dos aplicativos do banco e da Itaucard. O parcelamento traz a opção de trocar de celular a cada 21 meses.

“O mercado brasileiro geralmente trabalha com parcelas de até 12x, o que torna o valor de cada parcela mais caro”, afirma Rubens Fogli, diretor de Negócios Digitais do Itaú Unibanco.

Para fazer parte do programa, o cliente do Itaú deve acessar a versão atualizada dos apps do banco ou da Itaucard, ir até a aba “Serviços” e escolher a opção “iPhone pra Sempre”. Ali, ele seleciona seu modelo preferido, incluindo as versões de iPhone 11 e iPhone 11 Pro, o iPhone XR e também o iPhone SE, o lançamento mais recente da Apple.

Definido o modelo, o dono do novo iPhone o recebe no endereço indicado durante o processo de compra e passa a pagar, na fatura mensal de seu cartão, parcelas a partir de R$ 140,91. A oferta é limitada a um aparelho por CPF.

Depois de 21 meses, o cliente terá pago cerca de 70% do valor de mercado do aparelho. Daí em diante, terá três opções:

• permanecer em definitivo com o iPhone, pagando uma última parcela correspondente a aproximadamente 30% do valor daquele aparelho;

• trocar o produto em uso por uma versão mais moderna, com a abertura de um novo ciclo de financiamento; ou

• devolver o aparelho e sair do programa.

Se a opção for pela troca ou devolução do iPhone, o cliente não precisa pagar a parcela equivalente a 30% do valor do aparelho.