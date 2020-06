ISPs têm 180 dias para regularizar repasse de dados de acesso à Anatel

Provedores devem entregar informações no máximo até o dia 15 do mês seguinte à coleta. Agência também atualizou a lista de dados exigidos das empresas de todos os tamanhos sobre os acessos em TV paga e telefonia fixa.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) atualizou na última semana as regras para a coleta de dados de acessos na banda larga (SCM) e na telefonia fixa (STFC). A autarquia atualizou os critérios depois de realizar consultas públicas neste ano. Outra consulta, a respeito do serviço móvel, está aberta.

Critérios para a banda larga

O despacho 16/20 (clique para ver) traz os critérios para as empresas enviarem informações à Anatel sobre os acessos que administram em banda larga. Ele normatiza o envio de dados por todas as empresas que exploram o SCM, independente de dispensa de outorga para prestação do serviço. Ou seja, os pequenos provedores também devem repassar as informações para a gerência de universalização e ampliação do acesso (PRUV/SPR).

O despacho dá seis meses (180 dias) para que as empresas se adequem. A data começou a valer em 3 de junho, quando o documento foi publicado no sistema eletrônico da agência.

A Anatel determinou que os provedores (grandes e pequenos) façam a coleta mensal dos dados. Os arquivos deverão ser entregues até o dia 15 do mês subsequente ao da medição. O envio acontecerá via internet, pelo sistema DICI (https://sistemas.anatel.gov.br/dici). Na tabela abaixo, veja o que a Anatel exige que seja entregue:

DADOS PROPRIEDADES Identificação da Coleta CNPJ Ano Mês Município Código do IBGE (com 7 dígitos) Tipo de Cliente Pessoa Física Pessoa Jurídica Uso Próprio Tipo de Atendimento Urbano Rural Tipo de Meio de Acesso cabo_coaxial cabo_metalico satelite radio fibra Tecnologia Diz respeito à Camada de Enlace da comunicação Tipo do Produto internet linha_dedicada m2m outros Velocidade Contratada em Megabits por segundo

Critérios para a TV por assinatura

Na seara da TV paga, a Anatel simplificou a coleta de dados. Extinguiu a exigência de informações de desempenho e de planos oferecidos. As empresas não precisam mais informar, desde já:

a extensão da rede de cabos ópticos;

a extensão da rede de cabos coaxiais;

o total de localidades atendidas;

se usam mão-de-obra própria ou terceirizada;

quantos agentes comerciais usam;

qual o investimento em rede e equipamentos;

qual o investimento em publicidade;

quais os planos à venda;

nem quantos homes passed (domicílios aptos a assinar) têm.

Em 180 dias, todas as empresas que ofereçam TV por assinatura deverão fornecer à Anatel, conforme o despacho 19/20 (clique aqui para ver) as seguintes informações:

DADOS PROPRIEDADES Identificação da Coleta CNPJ Ano Mês Município Código do IBGE (com 7 dígitos) Tipo de Cliente Pessoa Física Pessoa Jurídica Uso Próprio Tipo de Meio de Acesso cabo_coaxial cabo_metalico satelite radio fibra Tecnologia diz respeito à Camada de Enlace da comunicação

Telefonia fixa

Na telefonia fixa (STFC), a Anatel fez o mesmo que na TV paga: simplificou a lista de exigências. Retirou das empresas a obrigação de coletar os dados de informações gerenciais, listados abaixo:

Acessos Individuais em Serviço por Classe de Assinante (ASC)

Acessos Individuais em Serviço por Tipo de Oferta (ASO)

Acessos Individuais em Serviço por Tipo de Plano (ASP)

Acessos Individuais em Serviço por Forma de Pagamento (ASF)

Minutos Locais (MLOCAIS)

Minutos LDN (MLDN)

Minutos LDI (MLDI)

Força de Trabalho – Total (FTT)

Força de Trabalho empregada em CRM (FTCRM)

Força de Trabalho empregada em Rede (FTREDE)

Documentos de cobrança emitidos (DCEM)

Uso de Recursos de Numeração (CAD)

As operadoras de telefonia fixa, concessionárias ou autorizadas, terão 180 dias para entregar uma nova lista de dados de acesso, disponível no despacho 18/20 (clique para ver).

As concessionárias apenas terão de entregar os seguintes dados:

DADOS PROPRIEDADES Identificação da Coleta CNPJ Ano Mês Município Código do IBGE (com 7 dígitos) Tipo da localidade Ver a seguir. Tipo de Tarifa Básica ATB FATB Código da Localidade CNL Modalidade Plano AICE Plano Básico Plano Alternativo Plano Alternativo de Serviço de Oferta Obrigatória

Já as autorizadas e as concessionárias, diz o despacho 17/20, deverão repassar à agência:

DADOS PROPRIEDADES Identificação da Coleta CNPJ Ano Mês Município Código do IBGE (com 7 dígitos) Tipo de Atendimento Urbano Rural Tipo de Cliente Pessoa Física Pessoa Jurídica Uso Próprio Tipo de Meio de Acesso cabo_coaxial cabo_metálico satélite rádio fibra

Em todos os casos a entrega se dará à Gerência de Universalização e Ampliação do Acesso, via a plataforma DICI. Os dados de acessos terão de ser submetidos sempre até o dia 15 do mês seguinte ao que foi alvo da coleta.