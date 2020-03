ISPs manifestam interesse em conectar quase 13 mil Unidades de Saúde

Click to print (Opens in new window)

Provedores regionais de internet de todo o Brasil manifestaram interesse em conectar com fibra óptica quase 13 mil Unidades Básica de Saúde (UBS), informa a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint). A manifestação foi transmitida à entidade pelo secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Vitor Menezes, em reunião do grupo Rede Conectada MCTIC que discute as ações do setor de telecomunicações para o combate do coronavírus.

O MCTIC receberá as informações até sexta-feira e, depois disso, fará um levantamento junto com o Ministério da Saúde para saber a situação de cada UBS. Paralelamente está sendo trabalhado junto à RNP o modelo da futura contratação para ser feita uma chamada pública, sendo que o provedor que estiver atendendo terá prioridade.

A velocidade de atendimento deve estar definida até sexta-feira e o secretário informou que dependerá do número de equipes de cada UBS. Inicialmente, por um período de três ou quatro meses, o atendimento será voluntário.

A planilha onde a empresa informa se tem capacidade de atendimento das UBS pode ser acessada neste link.

Via PontoISP.com.br