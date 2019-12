InternetSAT vai usar satélites de SES e Hispamar

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A InternetSAT anunciou hoje, 18, a contratação de capacidade dos satélites: SES 14 (foto), da SES Networks, e Amazonas 5, da espanhola Hispamar. O objetivo é oferecer redundância nos serviços prestados para empresas de todos os segmentos e que exigem alta disponibilidade garantida e serviços customizados em ambientes operacionais críticos e localidades remotas.

A capacidade será destinada ao atendimento das verticais governo, indústrias, agronegócio, varejo, serviços, entretenimento, óleo e gás, entre outras.

As novas capacidades estão alocadas em frequência de Banda Ku (HTS – High Throughput Satellite) no satélite SES 14, e no caso do Amazonas 5, em frequência de Banda Ka (HTS – High Throughput Satellite). Ambos já estão sendo oferecidos em conjunto com os satélites Amazonas 3 (banda Ka) da Hispamar e Al Yah-3 (banda Ka) da Yahsat.

Segundo Gilmar Souza, Gerente de Negócios e Projetos da InternetSAT, a operadora fechará 2019 com expansão de 40% em receitas. A empresa foi segunda colocada na categoria Fornecedores de Software e Serviços do premiadas no Anuário Tele.Síntese de Inovação 2019 pelo desenvolvimento de uma tecnologia de implementação de data centers em locais remotos, chamada UMC-SAT. (Com assessoria de imprensa)