Intelsat entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Operadora de satélites diz que precisa de liquidez para financiar a limpeza da Banda C que será entregue às operadoras móveis nos EUA. E espera receber, ao final do processo, US$ 4,87 bilhões. Operações, afirma, seguem em funcionamento normal.

A operadora de satélites Intelsat entrou com pedido de recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos. Com a medida, a empresa espera liberar recursos a serem usados para a limpeza de espectro que será entregue para operadoras móveis implantarem redes 5G nos próximos cinco anos.

Em comunicado, a empresa explica que a Federal Communications Commission (FCC) determinou a limpeza de faixa antes de qualquer pagamento indenizatório. Assim, diz a Intelsat, foi preciso iniciar uma reestruturação financeira para liberar US$ 1 bilhão em recursos necessários para promover a limpeza. Uma vez entregues as frequências, a operadora espera conseguir ressarcimento de US$ 4,87 bilhões.

Operação normal

A empresa diz que a recuperação judicial inclui a Intelsat S.A. e algumas subsidiárias. Mas deixa de fora a Intelsat General (IGC), que presta o serviço comercial nos Estados Unidos, para o governo e forças militares. Na lista de subsidiária também não aparece a unidade brasileira.

PUBLICIDADE

A Intelsat afirma que a rotina diária segue inalterada. Sendo mantidas em funcionamento normal todas as operações, o relacionamento com clientes, parceiros, aportes de capital. A companhia afirma que manterá o cronograma de lançamento de satélites e investimentos em redes terrestres. Não haverá, diz, demissões.

Um empréstimo de US$ 1 bilhão já foi assegurado pelo grupo para iniciar a reestruturação. Mas a operadora precisa que a corte que acompanha a recuperação judicial aprove tal financiamento. Com o aval, a Intelsat diz que esse dinheiro novo, juntamente com o fluxo de caixa habitual, resultarão em liquidez suficiente para manter os negócios sem mudanças, limpar a banda C para a FCC e ainda continuar a investir em inovações e serviços.