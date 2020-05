Intelsat e SES aderem a plano de limpeza acelerada da banda C, nos EUA

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Previsão é que Intelsat receba US$ 4,85 bilhões. SES deverá ser indenizada em US$ 3,97 bilhões.

As operadoras de satélite Intelsat e SES anunciaram que vão participar da limpeza da banda C nos Estados Unidos. As companhias são usuárias da faixa de frequências, que será redestinada a operadoras móveis.

A Federal Communications Commission (FCC), autarquia que regula o setor de telecomunicações no país, estabeleceu em março um plano para licitar as frequências das empresas de satélite. O plano prevê compensações a quem acelerar a entrega de 300 MHz da banda C.

PUBLICIDADE

Tanto a Intelsat, quanto a SES, protocolaram sua adesão à iniciativa ontem, antes do fim do prazo limite, que vai até 29 de maio. No caso da Intelsat, a empresa pediu recuperação judicial para garantir os recursos necessários à limpeza. O dinheiro será depois reembolsado pelo governo norte-americano. A companhia deverá receber US$ 4,85 bilhões. A operadora também criticou duramente os planos da FCC em março, quando rompeu a aliança mantida com SES e Telesat, por defender que deveria receber muito mais que as demais em compensações.

A SES comunicou ontem que também aderiu à limpeza acelerada da banda C. A companhia europeia terá direito a US$ 3,97 bilhões em indenização posterior. Para realizar a migração dos serviços, prevê gastar US$ 1,6 bilhão.

Embora tenha concordado em participar do processo da FCC, a SES não deixou de criticar a autarquia. Reclamou da regras que prevê a tomada de 300 MHz que tem na banda C em 2025, mesmo que não finalize a migração completa de seus serviços para faixas mais altas. E afirmou que iria pedir revisão dessa norma.