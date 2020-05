Instituto TIM esquenta o ritmo de sua bateria com videoaulas

Click to print (Opens in new window)

A Bateria do Instituto TIM aderiu ao ensino remoto: o grupo, formado pessoas com e sem deficiência, está usando WhatsApp para manter o ritmo em dia. A “Bateria Online” traz uma série de 26 vídeos, que será compartilhada com o grupo, todos os sábados, no mesmo horário em que aconteciam as aulas presenciais. O conteúdo é produzido pela equipe do projeto, incluindo o Mestre Mangueirinha, da Unidos de Vila Isabel, que comanda a bateria desde a sua criação, em 2010. Em cada episódio, são sugeridas atividades com ou sem os instrumentos musicais, além de jogos e brincadeiras pedagógicas que auxiliam no desenvolvimento musical.

“O objetivo das videoaulas é fazer com que esse aprendizado não se perca, queremos manter a Bateria ´pulsando´. Os vídeos são lúdicos e incentivam a participação dos pais, ainda mais fundamentais nesse período”, conta Rubens Kurin, coordenador da Bateria do instituto.

Criada para promover a educação musical de crianças, jovens e adultos da cidade do Rio de Janeiro, a Bateria do Instituto TIM conta com 50 integrantes, entre crianças, jovens e adultos com e sem deficiência. A iniciativa existe há cerca de 10 anos e promove a educação musical com foco na inclusão e integração. As aulas acontecem no Centro de Referência da Música Carioca Artur da Távola, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro.