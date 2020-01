Instituto Claro seleciona 94 projetos para nova edição do Campus Mobile

Click to print (Opens in new window)

O Campus Mobile, concurso de inovação e empreendedorismo do Instituto Claro, selecionou 94 projetos para sua oitava edição, de um total de 304 inscrições. A iniciativa tem parceria com a Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC) e apoio do Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LSI-USP).

Os 94 projetos selecionados, todos de estudantes universitários e recém-formados, estão divididos em seis categorias: Saúde, Games, Educação, Diversidade, Smart Cities e Smart Farms.

De 6 a 31 de janeiro, os selecionados passarão por uma etapa de formação. A cada semana, eles vão acompanhar palestras online (transmitidas ao vivo pelo YouTube) com especialistas em tecnologia, inovação e, também, com integrantes das bancas avaliadoras de cada uma das categorias. As transmissões serão abertas ao público e têm o objetivo de aumentar o conhecimento e fornecer informações para que os jovens incrementem suas ideias e se preparem para as próximas etapas do concurso.

A primeira fase é a semana presencial, que acontece em fevereiro, em São Paulo (SP), os participantes ficarão cinco dias imersos em maratonas de programação (hackatons), mentorias, palestras, oficinas, visitas técnicas e apresentação dos projetos. Nessa fase, a ideia é aprimorar o que já foi desenvolvido, fazer ajustes nos projetos e deixá-los prontos para a banca que irá selecionar os finalistas da 8ª edição.

Ao final, serão escolhidos, entre os finalistas, seis projetos vencedores, sendo um de cada categoria. Além de um prêmio em dinheiro, os participantes ganham uma viagem de imersão ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, para conhecerem algumas das mais importantes empresas de tecnologia do mundo. (Com assessoria de imprensa)