Instituto Claro lança conteúdo para professores e alunos em isolamento social

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

O Instituto Claro lançou planos de aula em formato de educação a distância (EAD) para professores e roteiros de estudo para alunos.

No caso do material de apoio a professores, o objetivo é facilitar a organização no dia a dia. Entre os temas disponíveis, estão “Microorganismo, higiene e prevenção”, “Vacinas, soros e plasma” e “O que são as organizações internacionais?”.

PUBLICIDADE

Já para os alunos, os roteiros pretendem ajudar a manter a regularidade de aprendizagem a fim de reduzir o impacto da pandemia no ano letivo. O foco será o ensino médio com temáticas importantes e atuais para o vestibular e Enem. Os planos de estudo incluem “Como fazer uma redação”, “Pandemias” e “Escolas literárias”.

“Muitos alunos têm dificuldades de planejar a melhor forma de estudar em casa, o que pode tornar esses momentos desgastantes e improdutivos. Com os planos de estudo, eles terão acesso a indicações de sites e vídeos online, conteúdos divididos por etapas e perguntas que já caíram no vestibular. É importante dizer também que a maior adoção da tecnologia na educação pode ficar como um legado relevante para o futuro. Por isso, o Instituto Claro acredita que deve contribuir para esse movimento transformador que pode alterar os rumos da educação”, diz Daniely Gomiero, diretora de Comunicação, Responsabilidade Social Corporativa da Claro e vice-presidente de Projetos do Instituto Claro. (Com assessoria de imprensa)