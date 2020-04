Instituto Claro e Central Única das Favelas juntos na luta contra o vírus

Click to print (Opens in new window)

Pensando em reduzir os impactos da pandemia do novo Coronavírus na população mais vulnerável, a Claro e o Instituto Claro firmaram uma parceria com a CUFA (Central Única das Favelas) para auxiliar famílias de todo o Brasil na luta contra a disseminação do vírus no país.

A iniciativa busca arrecadar recursos financeiros para o “Mães da Favela”, projeto de cunho social que visa amenizar os impactos da Covid-19 na vida de mães que sustentam seus lares dentro das favelas brasileiras. O projeto vai disponibilizar uma ajuda de custo mensal de R$ 120, durante dois meses, para mulheres afetadas pelo corte de renda devido a mudança de rotina gerada pela crise. A expectativa é que ação possa atender até 10.000 famílias.

“Trazer esse tipo de ação para dentro das favelas de todo o Brasil é de extrema importância na construção de uma sociedade mais justa e engajada, valorizando assim o papel fundamental que as mães possuem dentro de suas residências. Somos todos parte da solução, pois, juntos, nos tornamos mais fortes, solidários e com um olhar diferente para com o próximo”, afirma Daniely Gomiero, diretora de Responsabilidade Social Corporativa da Claro e vice-presidente de Projetos do Instituto Claro.

Essa iniciativa faz parte do programa Conexão Voluntária, que tem como principal objetivo dar visibilidade ao que as instituições sociais precisam, criando assim um espaço de engajamento e disponibilidade dos colaboradores, familiares, amigos e clientes da Claro para contribuir com essas causas de maneira presencial ou a distância. Para doar e saber mais sobre a iniciativa, acesse: https://www. maesdafavela.com.br/claro