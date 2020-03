Índice de satisfação dos usuários da Anatel cai pelo 3º trimestre consecutivo

Click to print (Opens in new window)

A satisfação dos usuários dos serviços da Anatel caiu pelo terceiro trimestre consecutivo no final de 2019. O Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços prestados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o ISSA, para o período de outubro a dezembro de 2019, registrou 4,32 pontos em uma escala que vai e 1 a 6. A pesquisa foi divulgada hoje, 23, pela Ouvidoria da Anatel, órgão autônomo que monitora as políticas públicas executadas pela agência reguladora. A nota acima de 4 indica que os usuários dos serviços da Anatel estão satisfeitos com a atuação da agência reguladora. De julho a setembro, por exemplo, o valor verificado foi de 4,49, e no período imediatamente anterior, de abril a junho, ficou em 4,57 – queda de 3,90%. O ISSA é a média de quatro fatores avaliados pelos consumidores. O “Atendimento ao Consumidor”, avaliado em 3,77 pelos usuários, no último trimestre do ano passado, apresentou redução de 14,32% em relação ao penúltimo trimestre (4,40), já o serviço de “Certificação e a Homologação” ficou com nota 4,16, valor 14,32% menor do que o verificado nos três meses anteriores (4,48). A avaliação para “Outorga de Serviços de Telecom” caiu de 4,82 para 4,77 e a pontuação para as “Soluções de Competição” foi a única que apresentou aumento, subindo 7,03%, de 4,27 para 4,57. Satisfação em queda

A Ouvidoria reconhece que os números atuais refletem que a amostra de usuários dos serviços da Anatel permanece alocada, em média, no âmbito avaliativo de satisfeitos. Mas indica uma tendência de queda constante. “Preocupante é que essa é a terceira queda consecutiva no ISSA, o que demonstra que a satisfação do cidadão está reduzindo com o tempo”, consta do relatório assinado pelo ouvidor da Anatel, Thiago Botelho.