Incêndio na Dataprev não prejudicará serviços, diz empresa

Um incêndio atingiu a sede da Dataprev no Rio de Janeiro, instalada na cobertura de um prédio de 17 andares na Rua Professor Álvaro Rodrigues, em Botafogo, na manhã de sábado (1º). O incêndio foi controlado pela por volta das 10h20 e não deixou vítimas.

Em nota, a Dataprev informa que não houve vítimas no incêndio que atingiu uma das torres de refrigeração do prédio administrativo da empresa. “O incêndio foi causado por um serviço de solda em uma obra de manutenção em curso no local”, disse a estatal de tecnologia.

O fogo foi controlado pela brigada de incêndio permanente da empresa, que atuou em parceria com a equipe de vigilância e segurança. A área foi isolada e, quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia sido debelado.

No momento do incidente, 50 pessoas, entre empregados, terceirizados e prestadores de serviço, trabalhavam no prédio. As informações preliminares são de que apenas a torre de refrigeração atingida foi danificada. No entanto, ainda está sendo feito levantamento para apurar os danos.

A Dataprev ressalta que nenhum serviço realizado foi ou será prejudicado. A empresa deve ser privatizada até o ano que vem.