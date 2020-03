Impacto do foco em FTTH nos resultados da Oi ainda não é visível, diz acionista

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Pharol, dona de 5,5% das ações da Oi, divulgou nesta semana seus resultados financeiros. A companhia, que tem três ativos – ações da Oi, opções de compra de ações da Oi a R$ 20, e títulos de dívida da falida empresa portuguesa Rio Forte – terminou 2019 com lucro líquido de € 20,7 milhões. O EBITDA do ano foi negativo em € 4,2 milhões.

Do lucro, a totalidade é oriunda do acordo firmado no começo do ano passado, e que resultou no pagamento, pela Oi, de € 36,8 milhões.

A companhia portuguesa avisou ainda que reduziu a expectativa por recebimento da dívida da Rio Forte. Hoje, conta com a possibilidade de reaver apenas € 63 milhões dos € 897 milhões da dívida nominal da empresa falida. Em 2018, a expectativa era receber € 74,7 milhões. Também o valor das opções de ações, que devem vencer em 2021, diminuiu em € 926 mil no ano.

A sócia portuguesa da Oi também discorreu, no relatório de resultados, sobre suas expectativas para a Oi. Diz que tele brasileira está realizando o plano estratégico com foco nos segmentos FTTH e alienação de ativos non core. “Embora os indicadores mais avançados – nomeadamente número de novos clientes – sejam encorajadores, o impacto no desempenho operacional e nas contas de resultados não são ainda visíveis”, afirma, citando números da Oi até o terceiro trimestre de 2019.

Quanto à venda de ativos, a Pharol considera que este processo caminha mais rapidamente, e cita o negócio com a Unitel, operadora de Angola vendida neste ano por cerca de US$ 1 bilhão. “Para o futuro a curto médio prazo, parece não estar excluída a possibilidade de venda do negócio da comunicação móvel, o que, a concretizar-se, aumentaria de forma significativa a capacidade de investimento na infraestrutura de fibra”, traz o relatório financeiro da Pharol.

A Oi divulgará no próximo dia 25 de março os resultados financeiros referentes ao ano de 2019.