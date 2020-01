Impactado por multa histórica, lucro do Facebook cai em 2019

Click to print (Opens in new window)

Rede social recebeu a mais alta multa já aplicada por violação de dados pessoais. Apesar disso, receita com publicidade bateu recorde, assim como o lucro do quarto trimestre.

O Facebook divulgou hoje, 29, o resultado financeiro de 2019. A rede social registrou queda de 16% no lucro líquido, que terminou ao ano em US$ 18,4 bilhões, apesar do aumento de 27% nas receitas. Estas atingiram US$ 69,65 bilhões.

Os números foram revelados nesta quarta-feira, 29, e mostram alto crescimento das despesas, que passaram de US$ 31 bilhões em 2018 para US$ 46,7 bilhões em 2019. A alta inclui o pagamento de multa de US$ 5 bilhões imposta pela Federal Trade Commission no primeiro trimestre devido à manipulação dos dados dos usuários sem consentimento. Foi a maior multa já paga por uma empresa em função da violação de dados pessoais.

Não fosse isso, a empresa teria fechado o ano muito bem, obrigado. A quantidade de usuários ativos diariamente continuou a crescer, chegando a 1,65 bilhão ao final de dezembro, ante 1,52 bilhão em dezembro de 2018. Houve expansão em todo o mundo, da América do Norte à Ásia.

Os usuários ativos mensais passaram de 2,3 bilhões ao final de 2018 para 2,49 bilhões ao final do ano passado. A receita média por usuário também bateu recorde e chegou a US$ 8,52.

Contando todos os aplicativos – Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger -, a companhia atingiu a marca de 2,89 bilhões de usuários, 250 milhões a mais que um ano antes.

Outro recorde veio da receita com publicidade, que alcançou US$ 20,7 bilhões no quarto trimestre. Comparada com o mesmo período de 2018, uma alta de 24,6%.