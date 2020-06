iFood intermediou a doação de 500 toneladas de alimento desde março

O aplicativo de entregas em domicílio iFood intermediou a doação de 500 toneladas de alimentos a mais de 200 mil pessoas em todo o Brasil, desde março, quando começou a pandemia. A captação das doações faz parte do Movimento Todas à Mesa, que segue ativo, que tem o intuito de reduzir o impacto social da crise advinda da pandemia de Covid-19.

Para participar da ação solidária, o consumidor pode usar o app da empresa, onde há um quadro específico da iniciativa. Quem clica ali tem a opção de comprar produtos de diferentes restaurantes, que em contrapartida doam um prato para cada unidade vendida.

Também há a opção de compra de pratos de baixo custo, em que parte do valor é revertido à aquisição de cestas básicas para a ONG Ação da Cidadania. Segundo o iFood, as doações vem sendo feitas às entidades Sefras, CUFA, InCor. Também são destinados recursos aos serviços de acolhimento de Osasco e à Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência de Campinas.

As doações também podem ser realizadas dentro do app iFood clicando-se em Perfil e depois em Doações. Além das opções de doar refeições e cestas básica, há a possibilidade de doar alimentos pela iniciativa #VencendoJuntos, apoiada pela Unesco. Até o momento, esta ação levantou R$ 56.324. A Ação da Cidadania obteve até agora R$ 1,32 milhão revertidos em cestas básicas, com apoio da Mastercard. E o valor em refeições prontas feitas chega a R$ 202,55 mil – com apoio de Unilever e Copagaz.