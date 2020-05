iFood destina R$25 milhões a iniciativas de suporte a entregadores

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Diante dos desdobramentos da pandemia no Brasil, com aumento do número de mortos passando de 25,59 mil e de infetados chegando a 411,82 mil, os apps de entrega em domicílio viram aumentar a demanda.

Mas, com o agravamento da pandemia, o iFood decidiu ampliar as medidas de proteção para os entregadores que usam a plataforma. Até o final de junho, a empresa terá destinado R$25 milhões na extensão do plano de benefícios em saúde, dobrando gorjeta durante todo o mês de junho, entre outras ações.

PUBLICIDADE

A partir de agora, o Fundo Solidário, destinado aos entregadores que apresentam sintomas da COVID-19, oferecerá auxílio financeiro por 28 dias, mais do que os 14 dias recomendados por autoridades de saúde. O valor do fundo será calculado com base nos repasses dos últimos 30 dias, proporcional aos período de 28 dias de desativação do cadastro.

O Fundo de Proteção, para quem se enquadra ou vive com familiares do grupo de risco, também foi estendido. Até o final de dezembro, os entregadores que derem entrada neste fundo recebem um valor com base nos repasses dos 30 últimos dias e ainda tem o montante total dobrado. Assim, conseguem se proteger e continuar gerando renda para a família.

Pelo esforço e suporte contínuo que os entregadores têm oferecido à sociedade neste momento, a empresa decidiu dobrar mais uma vez toda as gorjetas dadas pelos consumidores. Ao longo do mês de junho, os valores serão repassados toda semana e a expectativa é de ultrapassar a marca dos R$2,5 milhões, que ao ser dobrada, deve chegar a R$5 milhões.

Entregas durante a pandemia

O Instituto Locomotiva realizou uma pesquisa, feita por telefone com 1.241 entregadores de todo o Brasil, que mostra que embora ainda haja uma certa insegurança na atividade por conta da pandemia, os entregadores que mais se engajaram nas medidas implantadas pelo iFood se sentem aptos para seguir com a atividade.

Desde março, a empresa vem implantando outras medidas voltadas a entregadores, como a distribuição de kits de higiene com álcool em gel, máscaras reutilizáveis e materiais informativos; a disponibilização gratuita de um plano de vantagens em serviços de saúde AVUS para todos os profissionais de entrega cadastrados em sua plataforma; seguro de vida e a ampliação do Delivery de Vantagens, programa de benefícios exclusivo com descontos em serviços e produtos, para todo o território nacional.

Segundo a pesquisa, 82% dos entregadores conhecem uma das medidas de prevenção e proteção do iFood ao covid-19 e, de forma geral, 8 em cada 10 entrevistados avaliam muito positivamente as iniciativas, com nota média de 8,6. (Com assessoria de imprensa)