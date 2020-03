Idec cobra de Anatel e operadoras manutenção da conectividade na pandemia

Click to print (Opens in new window)

Instituto de Defesa do Consumidor quer que o acesso dos inadimplentes seja preservado enquanto durar a emergência causada pelo Covid-19 no país.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) enviou à Anatel e ao SindiTelebrasil uma carta na qual cobra medidas para a manutenção do acesso a telecomunicações no Brasil durante o surto de novo coronavírus (Covid-19).

O documento ressalta que as telecomunicações são indispensáveis na atual conjuntura de crise sanitária. “Nesse contexto de crise extrema, está claro hoje que as possibilidades de efetivo trabalho à distância dependem de conexões à telefonia e à internet continuadas, o que também é necessário para que a economia do país não seja, nesse período, totalmente paralisada”, alerta a organização.

A entidade prevê que a pandemia terá impactos profundos sobre a economia brasileira. Diz que muitos consumidores não conseguirão arcar com contas de consumo continuado. “Assim sendo, e considerando a gravidade do momento, o Estado brasileiro deve tomar medidas para garantir que estes serviços não sejam, em qualquer hipótese, suspensos, inclusive por inadimplência ou atraso no pagamento de contas”, cobra.

Por fim, o Idec lista nove medidas que operadoras devem tomar, e Anatel, fiscalizar, para que o brasileiro atravesse a crise: