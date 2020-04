IBGE começa a usar dados pessoais guardados pelas teles já na próxima semana

Click to print (Opens in new window)

Instituto diz que vai garantir sigilo dos dados, que MP foi fruto de discussão no Ministério da Economia, MCTIC e Anatel, e que garantirá realização do censo demográfico e da pesquisa nacional domiciliar.





O IBGE soltou comunicado hoje, 20, no qual afirma que pretende começar a realizar pesquisas nacionais telefônicas, usando os dados pessoais de usuários das operadoras telefônicas, entre o final de abril e início de maio.

Os dados deverão ser repassados pelas operadoras ao instituto conforme determinado pelo governo federal via medida provisória, na última sexta-feira. As empresas têm sete dias para enviar o material ao órgão, segundo o texto da MP.

Desde a publicação da medida provisória vem surgindo críticas à norma. No fim de semana e nesta segunda feira diferentes partidos e a OAB entraram com diferente ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal na tentativa de invalidar a MP.

Defesa

Por isso, no comunicado de imprensa divulgado hoje pelo IBGE, há uma defesa do pedido para usar dados pessoais armazenados pelas operadoras e uma justificativa. Na defesa, a fundação afirma que a MP respeita a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), de forma a garantir o sigilo das informações envolvidas.

“A MP 954 foi precedida, também, de manifestações de outros órgãos públicos. A questão nela reflete a análise da ANATEL e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação”, afirma o IBGE.

O IBGE também endereça questionamentos quanto à segurança dos dados aos quais terá acesso. Diz que “o tratamento dos dados fornecidos ocorrerá exclusivamente no âmbito do IBGE, sob a observância de documentos, princípios e procedimentos institucionais basilares aplicados à produção de informações”. Dentre os quais, cita a Política de Segurança da Informação e Comunicações do IBGE – POSIC, o Código de Boas Práticas das Estatísticas do IBGE, o Código de ética profissional do servidor público do IBGE, e o documento de Confidencialidade no IBGE: “procedimentos adotados na preservação do sigilo das informações individuais nas divulgações de resultados das operações estatísticas e os consagrados Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais da ONU”.

Justificativa

Quanto à justificativa, o IBGE alega que em função da Covid-19, há a recomendação de afastamento social vinda do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de saúde, o que adiou o Censo Demográfico, segundo o órgão, e suspendeu todas as pesquisas presenciais desde 17 de março. Para não comprometer a produção de indicadores e estatísticas sobre a economia, afirma, terá que migrar suas pesquisas para formas de coleta de dados não presenciais, adotando, principalmente, a coleta por telefone.

“Para isso o instituto necessita ter acesso aos dados (nomes, dos números de telefone e dos endereços de seus consumidores, pessoas físicas ou jurídicas) das operadoras telefônicas de modo a viabilizar a aplicação de suas pesquisas”, diz.

O IBGE alega também que a base de dados será utilizada nas pesquisas regulares, tanto nas entrevistas com empresas na área econômica quanto na área social e demográfica. Será usada para realização da PNAD-Contínua, para obtenção dos dados do primeiro trimestre. E será feita uma PNAD-Covid, uma pesquisa telefônica complementar à tradicional que “com dados relevantes para o conhecimento do rendimento, ocupação e desocupação da população brasileira e o combate à pandemia”.