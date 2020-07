Hughes entra no consórcio que arrematou a Oneweb

A operadora norte-americana de satélites Hughes anunciou hoje, 27, que entrou para o consórcio que arrematou os ativos da Oneweb. Para participar, aportou US$ 50 milhões. Participam do negócio o governo do Reino Unido e o grupo indiano Bharti.

Com a entrada, a Hughes será uma das revendedoras das soluções que vinham sendo desenvolvidas pela Oneweb baseadas em satélites de baixa órbita.

A Oneweb lançou até o momento 74 satélites LEO. A empresa recorria a recursos do fundo japonês Softbank, mas este se recusou a realizar novos aportes neste ano. Sem dinheiro, a empresa entrou em recuperação judicial em março.

A compra pelo consórcio ainda precisa passar por aprovações da corte onde corre a recuperação judicial. A entrada da Hughes no negócio está alinhado com as parcerias que a empresa tem com o governo britânico e com a Bharti Airtel: as empresas estão unindo suas operações de banda larga satelital na Índia.