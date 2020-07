Huawei vai desenvolver tecnologia para veículo de mineração não tripulado com empresa de MG

A Sul Americana de Metais (SAM) e a Huawei, fabricante de equipamentos de telecomunicações, assinaram hoje, 8, um memorando para o desenvolvimento de tecnologia de mineração não tripulada e aplicação de 5G na operação do Projeto Bloco 8, que prevê a extração e beneficiamento de minério de ferro no norte de Minas Gerais. O documento também prevê a realização de ações de responsabilidade social na região.

“Hoje já existem caminhões e máquinas de perfuração autônoma e alguns outros equipamentos necessários para a operação de mineração podem ser controlados remotamente. Porém, precisaremos integrar enormes caminhões autônomos e equipamentos de controle remoto em um sistema de rede”, explicou Jin Yongshi, CEO da SAM.

Segundo ele, será necessário que máquinas imensas se comuniquem com o centro de comando com baixa latência e operem com segurança em uma única cava. Comparado com a rede 4G, o 5G tem a vantagem de velocidade e largura de banda muito maiores e latência (lentidão de dados) muito menor. “Esse tipo de rede rápida, confiável e em tempo real pode quebrar o gargalo das operações autônomas atuais”, disse.

Sun Baocheng, CEO da Huawei Brasil, diz que a intenção é trazer operadoras para a iniciativa. “Vamos incluir as operadoras nas negociações, a fim de contribuir para o aprimoramento da tecnologia e fornecer serviços de telecomunicações de melhor qualidade às comunidades locais, usando soluções de Tecnologias da Informação e Comunicação”, disse.

As duas empresas irão treinar recursos humanos em nível técnico nas soluções 5G, AI e Cloud. “Vamos promover a cooperação educacional com as universidades e escolas locais e, quando o Projeto Bloco 8 entrar em operação, vamos implementar um Centro de Inovação Tecnológica no norte de Minas Gerais”, finaliza Jin Yongshi. (Com assessoria de imprensa)