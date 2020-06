Huawei soma a criação de 65 mil empregos na América Latina

A Huawei informou hoje, 16, que criou 65.000 empregos diretos e indiretos na América Latina em 2019, disse Steven Zhu, Presidente da Huawei Enterprise Business Group para América Latina.

A empresa disse ter conquistado 900 novos clientes corporativos em todo o mundo na área de tecnologia IP durante o ano passado nos segmentos financeiro, governamental, de Prestadores de Serviço de Internet (ISP) e de energia.

O evento online foi realizado pela empresa com encontro focado na criação de uma plataforma aberta para cooperação.“Nossa atuação junto ao mercado corporativo cresceu rapidamente e agora temos mais de 4.500 clientes na região, dentre eles 8 das 12 empresas do ranking Global 500. Conquistamos 98 clientes no ano passado”, disse Zhu.

Liderança

A empresa relatou que está cooperando plenamente com os órgãos que definem os padrões das tecnologias de telefonia celular e com as organizações de código-fonte aberto. Em 2019, a Huawei desenvolveu mais de 430 documentos técnicos do grupo internacional Internet Enginnering Task Force (IETF) em diferentes países da América Latina, como Brasil, México, Peru e Colômbia.

O evento também mostrou que o desenvolvimento de redes de comunicação nos últimos 30 anos avançou em três dimensões: banda larga, experiência do usuário e Operação e Manutenção. Dessa forma, os aplicativos de serviço da companhia apresentam uma nova geração de tecnologia, avançando da era Internet IP e da era ALL IP para a era atual das redes IP inteligentes, as quais apresentam três diferenciais: capacidade, experiência inteligente e condução autônoma. (Com assessoria de imprensa)