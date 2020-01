Huawei e Cogent querem levar a 5G para a indústria de mídia

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Huawei e a Cogent concluíram em conjunto a primeira fase de testes dos codificadores de transmissão 4K integrados a módulos 5G. Os testes aconteceram no Wireless X Labs da Huawei, em Xangai. O sucesso do projeto-piloto de transmissão de ponta a ponta (E2E), primeiro do tipo no mundo. Com isso, as empresas alegam que é viável comercialmente usar a 5G na indústria de mídia.

O codificador é o primeiro produto industrial pré-comercial do mundo que suporta as tecnologias 5G SA e NSA (autônoma e não autônoma) na transferência de vídeos para servidores localizados na nuvem, em que os vídeos são distribuídos para os dispositivos de pós-processamento, ao mesmo tempo em que os servidores oferecem suporte ao monitoramento de SLA (Service Level Agreement). Isso permite que os principais indicadores de desempenho (KPIs) sejam coletados dinamicamente para determinar se a qualidade do link atende aos requisitos de upload de vídeo.

As mochilas de transmissão 5G 4K foram introduzidas pela primeira vez na indústria de mídia em 2019. Esse é um tipo de transmissão que aproveita recursos oferecidos pelo 5G como ampla cobertura, elevada largura de banda e baixa latência. Além disso, elas oferecem uma alternativa ideal aos sistemas de links de fibra óptica, links de micro-ondas e vans de transmissão externa (OBs) necessários para a transferência de vídeos 4K para estúdios em tempo real, que possibilitam a utilização de várias câmeras, coordenação regional e expedição remota.

Esses são os primeiros testes de integração realizados para aplicações de mídia em conjunto com dois módulos MH5000, desenvolvidos pela Huawei para dar suporte à transmissão no modo de compartilhamento de tráfego dinâmico para vídeos 4K de 40 Mbps. No futuro, as mochilas de transmissão 5G 4K se tornarão mais compactas e leves, apresentando apenas codificadores e baterias, e sem necessidade do equipamento de instalações do cliente (CPE) e telefones celulares, além de oferecer recursos mais fortes e maior duração da bateria, afirma a fabricante. (Com assessoria de imprensa)