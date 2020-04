Huawei doa ao DF 12 mil máscaras cirúrgicas

Click to print (Opens in new window)

O governo do Distrito Federal recebeu doação da gigante de tecnologia chinesa Huawei de 12 mil máscaras cirúrgicas e um sistema de Inteligência Artificial (IA) capaz de produzir diagnóstico rápido sobre o novo coronavírus a partir de imagens de tomografia computadorizada dos pacientes.

A doação das máscaras será utilizada pelo pessoal de saúde que vai atuar no hospital de campanha a ser montado no Estádio Mané Garrincha. Já o sistema de IA ficará à disposição do GDF.

Em nota, a Sociedade de Radiologia de Brasília informou que “a Inteligência Artificial é e será uma ferramenta de apoio ao diagnóstico, mas certamente é necessário haver um médico radiologista para a adequada avaliação dos exames”.

Em junho do ano passado, o GDF e a Huawei firmaram acordo de cooperação para a instalação de ambiente permanente de teste da tecnologia 5G no Parque Tecnológico de Brasília.