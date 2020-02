Huawei contesta novas acusações dos EUA

Click to print (Opens in new window)

Click to share on Skype (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A gigante chinesa de tecnologia Huawei contestou hoje, 14, as acusações feitas ontem pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de que estaria envolvida em práticas criminosas. A empresa afirma que a acusação tem por objetivo prejudicar sua reputação e carecem de fundamentos.

“Esta nova acusação constitui parte do objetivo do Departamento de Justiça dos EUA de provocar danos na reputação e nos negócios da Huawei por razões competitivas em vez de legais. As novas acusações carecem de fundamento e estão baseadas principalmente em disputas cíveis recicladas dos últimos 20 anos que já foram resolvidas, litigadas e, em alguns casos, recusadas por juízes e júris federais”, afirma a Huawei, em comunicado enviado ao Tele.Síntese.

Ontem, o governo norte-americano ampliou as acusações de práticas ilegais por parte da fabricante. Reiterou que a gigante teria burlado embargos que vedam o fornecimento de tecnologia para Irã e Coreia do Norte e alegou que teria roubado segredos industrias de empresas americanas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o vice-presidente global de comunicações da Huawei, Song Kai, acusou os EUA de tentar produzir uma cortina de fumaça, uma vez que nesta semana o jornal Washington Post revelou como a CIA, a unidade de inteligência dos EUA, comprou uma empresa de criptografia que fornecia tecnologia para diferentes países, e a usava para cometer atos de espionagem.

O executivo lembrou que a Huawei é signatária de organismos globais de padronização de equipamentos e segue exigências de qualidade e segurança operadoras de todo o mundo, e portanto não teria interesse em acrescentar backdoors em seus equipamentos. Ele desafio os americanos a tornarem públicas quaisquer evidências de que os equipamentos têm backdoors, ou seja, mecanismos que permitam a interceptação deliberada dos dados trafegados em uma rede.

Em uma nota publicada no site global, a Huawei rebate também as acusações de roubo de segredos industriais. Afirma que no mundo atual são comuns as disputas por patentes, e ressalva que a Apple, por exemplo, é alvo de 596 processos, enquanto a Samsung é alvo de 519, enquanto a própria Huawei foi processada por isso 209 vezes. A afirma não diz, porém, em quantos casos cada empresa foi condenada.

“Nenhum de nossos produtos ou tecnologias foram criados a partir de segredos roubados. São fruto de um investimento gigantesco em P&D e trabalho duro”, afirma o comunicado.