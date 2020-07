Huawei anuncia os resultados financeiros do 1º semestre de 2020

A Huawei anunciou hoje, 13, seus resultados financeiros para o primeiro semestre de 2020. A empresa gerou CNY 454 bilhões (US$ 64,3 bilhões) em receita durante o período, um aumento de 13,1% ano a ano, com uma margem de lucro líquido de 9,2%. Os dados divulgados não são auditados.

Segundo a companhia, os negócios das áreas de Carrier, Enterprise e Consumer Business Groups da Huawei alcançaram CNY 159,6 bilhões (US$ 22,6 bilhões), CNY 36,3 bilhões (US$ 5,1 bilhões) e CNY 255,8 bilhões (US$ 36,2 bilhões) em receita, respectivamente.

Comparado com o ano anterior, a unidade de smartphones e tablets (Consumer) cresceu 15,8%. A unidade voltada a operadoras cresceu 9%, enquanto a unidade corporativa registrou expansão de 15%.

A empresa não revelou mais detalhes sobre os resultados. Por exemplo, não diz o quanto os números foram impactados pela campanha dos Estados Unidos contra os produtos da empresa, nem se há compensação pela expansão do mercado chinês.

A empresa dá pistas, no entanto, que o cenário fora da China é um problema que está buscando resolver. “O complexo ambiente externo torna a colaboração aberta e a confiança nas cadeias de valor globais mais importantes do que nunca. A Huawei prometeu continuar cumprindo suas obrigações com clientes e fornecedores, seguir em frente e contribuir com a economia digital global e o desenvolvimento tecnológico, independentemente dos desafios futuros que a empresa possa enfrentar”, afirma, no comunicado em que revelou os números do semestre.